La torta di carote e mandorle rappresenta una delle soluzioni più equilibrate per chi cerca un dolce da forno genuino, capace di unire la dolcezza naturale degli ortaggi alla nota aromatica della mandorla. Questa preparazione, che si distingue per l’assenza di burro sostituito dall’olio di semi, garantisce una consistenza umida e una conservazione prolungata. La ricetta si basa su ingredienti facilmente reperibili ed economici, rendendola una scelta ideale per la merenda quotidiana di tutta la famiglia.

L’uso della carota nei dolci ha radici storiche profonde, risalenti al Medioevo, quando i dolcificanti come il miele o lo zucchero erano estremamente costosi e rari. Le carote, contenendo una percentuale di zucchero superiore a quasi ogni altro ortaggio (circa il 5-7%), venivano utilizzate per dare dolcezza e struttura agli impasti poveri. In Italia, la produzione di carote supera le 500.000 tonnellate annue, con il distretto di Ragusa che detiene l’eccellenza della Carota Novella IGP, caratterizzata da un sapore particolarmente dolce e croccante, perfetto per le preparazioni di alta pasticceria.

La realizzazione della torta di carote e mandorle richiede pochi passaggi tecnici. L’utilizzo di un mixer da cucina permette di tritare finemente i 300 g di carote, mentre le fruste elettriche facilitano l’emulsione delle 3 uova con i 150 g di zucchero. L’impasto viene poi arricchito con 100 ml di olio di semi, il succo e la scorza grattugiata di un’arancia, che donano una nota agrumata persistente. La parte secca si compone di 180 g di farina 00 e 100 g di farina di mandorle, quest’ultima fondamentale per rendere il dolce più proteico e profumato.

Rispetto alle versioni più rustiche, l’integrazione della mandorla bilancia l’umidità della carota, evitando che il dolce risulti troppo pesante o colloso al centro. Una volta che gli ingredienti sono ben amalgamati, il composto va versato in uno stampo e cotto in forno statico per circa trenta minuti. La prova dello stecchino rimane il metodo più affidabile per verificare la cottura interna, considerando che l’umidità degli ortaggi può variare leggermente il tempo necessario a seconda della varietà di carota utilizzata.

Al termine della cottura, è fondamentale lasciar raffreddare completamente la torta prima di sformarla, per evitare rotture della struttura che rimane molto soffice. La decorazione classica prevede una pioggia di zucchero a velo setacciato, ma la base si presta bene anche a glasse leggere al limone o a una copertura di lamelle di mandorle tostate per aggiungere una nota croccante.

Oltre al gusto, questo dolce vanta un profilo nutrizionale interessante grazie al contenuto di beta-carotene e grassi insaturi provenienti dalla frutta secca. La torta di carote e mandorle si conserva perfettamente sotto una campana di vetro per 3-4 giorni, mantenendo intatta la sua fragranza. Per chi non dispone di strumenti elettrici, è possibile ottenere un ottimo risultato grattugiando le carote a mano con una grattugia a fori stretti, assicurandosi di strizzarle leggermente se dovessero risultare eccessivamente acquose prima di unirle all’impasto.