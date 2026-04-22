L’istituto nazionale di previdenza ha ufficializzato le date per il versamento dell’Assegno unico aprile 2026, confermando la regolarità del calendario per i milioni di nuclei familiari beneficiari. Per chi già percepisce la prestazione e non ha segnalato cambiamenti nella composizione del nucleo o nell’Isee, il pagamento arriverà nelle giornate di lunedì 20 e martedì 21 aprile. La puntualità dell’erogazione resta un pilastro per il sostegno al reddito, specialmente in un contesto economico dove la spesa per i figli incide significativamente sui bilanci domestici.

Introdotto nel 2022 come misura universale, l’Assegno Unico ha semplificato il welfare familiare italiano assorbendo precedenti detrazioni e bonus. Nel corso degli ultimi anni, il sistema ha subito diverse rivalutazioni basate sull’inflazione, garantendo un potere d’acquisto costante. Secondo i dati storici del monitoraggio Inps, la misura coinvolge oltre 6 milioni di nuclei familiari per un totale di quasi 10 milioni di figli, con un impatto economico che si riflette direttamente sulla fiducia dei consumatori e sui consumi legati alla cura e all’istruzione dei minori.

Calendario e importi dell’Assegno unico aprile 2026

Le tempistiche differiscono per i nuovi richiedenti o per chi ha pratiche in sospeso. Per le nuove domande, l’accredito della prima quota avviene solitamente nell’ultima settimana del mese successivo a quello in cui è stata inoltrata la richiesta. Anche in presenza di variazioni che influenzano il calcolo dell’importo, l’INPS dispone il versamento nell’ultima decade del mese. Gli utenti possono verificare la propria situazione specifica accedendo al Fascicolo previdenziale del cittadino o tramite l’app istituzionale.

Per l’anno in corso, gli importi della prestazione hanno subito un aggiornamento. L’importo minimo è di 58,30 euro al mese per ogni figlio, mentre il tetto massimo raggiungibile, per i nuclei con Isee più basso, si attesta a 203,80 euro. Il calcolo definitivo dipende dal valore Isee, dall’età dei figli, dal loro numero complessivo e dalla presenza di eventuali maggiorazioni previste per situazioni di disabilità o per genitori entrambi lavoratori.

Scadenze Isee e ricalcoli degli arretrati

Un aspetto critico per evitare penalizzazioni riguarda la validità dell’indicatore della situazione economica. In mancanza di un Isee 2026 aggiornato, l’Inps eroga d’ufficio l’importo minimo a partire dal mese di marzo. Tuttavia, i nuclei familiari hanno tempo fino al 30 giugno 2026 per presentare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU). In questo caso, la normativa prevede il diritto al ricalcolo degli importi spettanti e al pagamento di tutti gli arretrati maturati a partire da marzo.

Le famiglie non sono tenute a presentare una nuova istanza se la prestazione dell’anno precedente è ancora attiva. È fondamentale però monitorare la correttezza del codice IBAN registrato, che deve essere necessariamente intestato o cointestato al richiedente. In presenza di maggiorazioni forfettarie, come quelle per i nuclei con almeno quattro figli o per le madri under 21, la verifica costante sul portale Inps permette di intercettare eventuali incongruenze prima che il pagamento venga disposto nell’ultima settimana del mese.