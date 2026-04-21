La Banca Centrale Europea ha sancito l’addio definitivo alla banconota da 500 euro, una misura drastica motivata dalla necessità di contrastare efficacemente il riciclaggio di denaro e le attività criminali internazionali. Il biglietto viola, che non era già stato incluso nella serie Europa, ha smesso di essere emesso ufficialmente dalle banche centrali dell’Eurosistema il 27 aprile 2019. La decisione punta a eliminare uno strumento che, per il suo elevato valore nominale, facilitava il trasporto di ingenti somme in spazi ridotti, favorendo traffici illeciti.

Storicamente, la banconota da 500 euro ha rappresentato una peculiarità del sistema monetario europeo, ereditando il ruolo dei grossi tagli tipici della tradizione tedesca (come i 1.000 marchi). Tuttavia, nel tempo, la sua scarsa diffusione nell’economia reale — secondo i dati della BCE, meno del 20% del valore totale delle banconote in circolazione prima del ritiro — ha convinto i regolatori che il suo utilizzo fosse confinato a fini speculativi o criminali. Mentre negli Stati Uniti il taglio massimo è di 100 dollari, l’Europa si riallinea a standard di tracciabilità più stringenti, accelerando la transizione verso i pagamenti elettronici.

L’Istituto di Francoforte ha ribadito che questa misura serve a contrastare il finanziamento del terrorismo e a rendere più complessi i movimenti di capitali non dichiarati. La scomparsa dei 500 euro apre la strada alla futura “serie tre”, che introdurrà innovazioni grafiche e tecnologiche. Le nuove banconote avranno temi dedicati alla “Cultura europea” e a “Fiumi e uccelli”, puntando su tagli più piccoli da 20, 50 e 100 euro, considerati più tracciabili e difficili da contraffarre rispetto alle versioni precedenti.

Nonostante il taglio da 500 euro sparisca dalla produzione, la Banca Centrale Europea ha confermato che la banconota da 200 euro resterà regolarmente in circolo, mantenendo il ruolo di biglietto a più alto valore nominale disponibile. Questo permetterà di conservare una riserva di valore fisica per le banche e i risparmiatori, senza però offrire la medesima “portabilità” illecita che ha condannato il biglietto da 500 euro all’estinzione.

Cosa fare se si possiede una banconota da 500 euro

Per i cittadini che detengono ancora il biglietto viola non c’è motivo di allarme immediato riguardo al valore del titolo. Se si hanno ancora banconote da 500 euro è infatti ancora possibile utilizzarle come mezzo di pagamento nei negozi o, in alternativa, depositarle presso il proprio istituto di credito per cambiarle con tagli più piccoli. Il valore nominale resta garantito a tempo indeterminato e i biglietti potranno essere scambiati presso le Banche Centrali Nazionali in qualsiasi momento.

La transizione verso un sistema monetario più frazionato è ormai irreversibile. La progressiva sostituzione con pezzi piccoli mira a ridurre la cosiddetta “economia sommersa”. Con l’introduzione dei nuovi temi grafici, la BCE punta a rafforzare l’identità comune europea attraverso simboli naturali e culturali, rendendo la cartamoneta non solo uno strumento di scambio più sicuro, ma anche un veicolo di messaggi condivisi all’interno dell’Unione.