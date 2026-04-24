La torta al limone rappresenta un classico della pasticceria casalinga, apprezzato per la rapidità di esecuzione e l’intensità aromatica derivante dall’uso integrale del frutto. La preparazione inizia montando tre uova medie con 160 grammi di zucchero fino a ottenere un composto spumoso. A questo si aggiungono la scorza grattugiata e il succo filtrato di un limone, 125 grammi di yogurt bianco naturale e 120 grammi di olio di semi di girasole versato a filo.
L’impiego dell’olio di semi, in sostituzione del burro, conferisce al dolce una maggiore leggerezza, rendendolo ideale per la prima colazione o la merenda. Per completare l’impasto si incorporano gradualmente 280 grammi di farina 00 setacciata con 16 grammi di lievito per dolci e un pizzico di sale. Il segreto per una riuscita ottimale risiede nell’utilizzo di ingredienti a temperatura ambiente, che favoriscono un’emulsione omogenea.
Il composto va versato in uno stampo del diametro di 22 centimetri, precedentemente imburrato e infarinato, e cotto in forno statico già caldo a 170°C per circa 50 minuti. Una volta raffreddata, la torta può essere guarnita con zucchero a velo o, per una versione più strutturata, accompagnata da una glassa agrumata o una pallina di gelato.
Questo dolce mantiene la propria fragranza per circa tre giorni se conservato sotto una campana di vetro; in alternativa, è possibile congelarlo in porzioni dopo la cottura
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