Mantenere l’igiene in cucina richiede spesso di affrontare la sfida di come pulire il forno incrostato in modo profondo e sicuro. Per rimuovere i residui di grasso più ostinati, la soluzione più accreditata prevede l’utilizzo di una pasta composta da bicarbonato e acqua o aceto. Questa miscela va applicata direttamente sulle pareti interne per un tempo variabile da un’ora fino a un’intera notte, procedendo poi al risciacquo con una spugna umida.

Un metodo alternativo per sciogliere lo sporco sfrutta l’azione del calore e dell’umidità. Versando un litro d’acqua, un bicchiere di aceto e succo di limone in una teglia, è possibile attivare un processo di detersione a vapore. Riscaldando il forno a una temperatura compresa tra i 100°C e i 150°C per circa trenta minuti, i vapori ammorbidiscono le incrostazioni, facilitandone la rimozione meccanica senza l’uso di sostanze aggressive.

Per le stratificazioni più vecchie, è consigliabile preparare uno “scrub” abrasivo mescolando in parti uguali sale, bicarbonato e acqua. Durante le operazioni, risulta fondamentale proteggere le mani con dei guanti ed evitare il contatto dei prodotti, sia naturali che chimici, con le resistenze elettriche e le ventole.

Le componenti amovibili, come griglie e teglie, dovrebbero essere trattate separatamente a bagno in acqua calda o in lavastoviglie. Qualora si scelga di utilizzare sgrassatori spray specifici, occorre prestare attenzione alla delicatezza delle spugne per non graffiare le superfici.