Nelle prime ore di oggi si è concluso un nuovo sbarco a Pozzallo, dove la Guardia Costiera ha coordinato il soccorso di 121 migranti. L’intervento è scattato quando una motovedetta ha individuato un barcone in difficoltà a circa 60 miglia dalla costa ragusana. Le operazioni di sbarco, iniziate intorno alle ore 2:00, sono durate circa un’ora, permettendo il trasferimento a terra di 81 uomini, 6 donne e 34 minori non accompagnati.

Il gruppo è composto da persone provenienti da Bangladesh, Egitto, Eritrea, Etiopia, Somalia e Sudan. Secondo le prime verifiche sanitarie, le condizioni generali dei migranti sono state giudicate discrete. Tuttavia, una donna in stato di gravidanza ha richiesto cure specifiche ed è stata prontamente trasferita all’ospedale di Modica per i necessari accertamenti clinici.

La macchina organizzativa, coordinata dalla Prefettura di Ragusa, ha gestito l’accoglienza al porto attivando le procedure di assistenza previste per questi flussi. Le autorità locali sottolineano come il miglioramento delle condizioni meteorologiche stia favorendo l’intensificarsi delle traversate nel Mediterraneo verso le coste siciliane.