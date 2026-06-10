MODICA – Saranno le musiche di Wolfgang Amadeus Mozart e Ludwig van Beethoven a chiudere la stagione “In Teatro Musica” del Teatro Garibaldi di Modica. L’ultimo appuntamento del cartellone è in programma il 14 giugno alle 18.30 e vedrà protagonista l’Orchestra del Teatro Massimo Bellini di Catania, diretta dal maestro moldavo Stepan Armasar.

Per la serata la Fondazione Teatro Garibaldi ha annunciato una variazione del programma inizialmente previsto. Al posto del concerto dedicato a Piazzolla, il pubblico assisterà a un’esecuzione interamente dedicata a due dei compositori più rappresentativi della storia della musica occidentale.

Mozart e Beethoven per il finale di stagione

La prima parte del concerto sarà dedicata a Mozart con l’Ouverture da Die Entführung aus dem Serail (“Il ratto dal serraglio”) e con la Sinfonia n. 35 in re maggiore K 385 “Haffner”, una delle opere più note del catalogo sinfonico del compositore austriaco.

Nella seconda parte spazio invece alla Sinfonia n. 7 in la maggiore op. 92 di Beethoven, pagina centrale del repertorio orchestrale europeo. L’opera, celebre per il suo impianto ritmico e per il celebre secondo movimento Allegretto, venne definita da Richard Wagner “l’apoteosi della danza”.

A dirigere l’orchestra sarà Stepan Armasar, direttore d’orchestra formatosi a San Pietroburgo e protagonista negli ultimi anni di una crescente affermazione internazionale. Nel 2025 ha ottenuto sia il Primo Premio sia il Premio del Pubblico all’Arturo Toscanini International Conducting Competition di Parma.

La chiusura della stagione musicale arriva dopo una programmazione che ha visto alternarsi concerti, produzioni orchestrali e appuntamenti dedicati alla musica da camera, confermando il ruolo del teatro modicano nel panorama culturale del Sud-Est siciliano.

«Salutiamo il nostro pubblico con un programma di grande fascino affidato al genio di Mozart e Beethoven, con interpreti di primo piano», dichiarano la presidente della Fondazione Teatro Garibaldi, Maria Monisteri, e il sovrintendente Tonino Cannata.