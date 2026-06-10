RAGUSA – Un ragusano e un’agrigentina conquistano il titolo nazionale nella danza sportiva. Vittorio Rosso di Ragusa e Karola Loggia di Campobello di Licata, si sono laureati campioni italiani di ballo latino-americano, confermandosi tra le coppie emergenti più promettenti del panorama nazionale.

Il successo è arrivato al termine della competizione tricolore che si è tenuta dal 4 al 7 giugno a Palermo, dove la coppia siciliana ha conquistato la medaglia d’oro nella propria categoria, raggiungendo il gradino più alto del podio.

Il risultato arriva al termine di una stagione di preparazione intensa e rappresenta uno dei principali successi sportivi ottenuti da atleti siciliani nel settore della danza sportiva. La coppia si allena a Gela, nella scuola New Color Latino, dove ha costruito negli anni un percorso tecnico culminato con la conquista del titolo tricolore.

Dietro il successo di Rosso e Loggia c’è un lavoro quotidiano fatto di allenamenti, preparazione atletica e studio delle coreografie. I due atleti hanno sviluppato la propria attività agonistica all’interno della scuola gelese, seguiti dai maestri Graziana Restuccia e Rocco Romano, che ne hanno curato la crescita tecnica.

La vittoria nel campionato italiano rappresenta un riconoscimento importante non soltanto per la coppia ma anche per la realtà sportiva che li ha formati, confermando il ruolo delle scuole siciliane nel movimento nazionale della danza sportiva.

«Un’emozione indescrivibile che ripaga ogni singolo sforzo», hanno dichiarato i neo campioni dopo la conquista del titolo. «Vogliamo ringraziare i nostri maestri Rocco e Graziana per aver creduto in noi fin dal primo giorno e le nostre famiglie per il sostegno incessante».

Il successo ottenuto consente ai due giovani atleti di consolidare la propria posizione nel circuito agonistico nazionale e di guardare ai prossimi appuntamenti federali con nuove ambizioni.