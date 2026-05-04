L’Orchestra del Teatro Massimo Bellini di Catania approda a Modica domenica 10 maggio per il concerto sinfonico “Capricci, Variazioni e Suite”. L’evento, previsto per le ore 18:30 presso il Teatro Garibaldi, vedrà la partecipazione del pianista Dmitry Ishkhanov sotto la direzione del maestro Giuseppe Grazioli.

Il programma sinfonico dell’Orchestra Bellini a Modica

L’appuntamento modicano segue le esecuzioni già programmate a Catania l’8 e il 9 maggio. La scaletta si concentra sui grandi classici della tradizione russa, aprendosi con l’Ouverture spagnola n. 1 di Michail Glinka, opera ispirata a temi popolari iberici. Il fulcro del concerto sarà la Rapsodia su un tema di Paganini op. 43 di Sergej Rachmaninov, che vedrà il giovane Ishkhanov impegnato al pianoforte in un dialogo serrato con la compagine orchestrale catanese.

La seconda parte della serata prevede l’esecuzione di Una notte sul monte Calvo di Modest Musorgskij e della Suite da Masquerade di Aram Il’ič Chačaturjan, nota per il celebre Valzer. La direzione di Giuseppe Grazioli, figura di esperienza internazionale nel repertorio sinfonico e operistico, guiderà l’orchestra in questo percorso tra virtuosismo e timbri orchestrali complessi.

L’evento rappresenta un passaggio chiave per la programmazione del teatro della contea, consolidando il rapporto istituzionale tra le due realtà culturali siciliane. Maria Monisteri, presidente della Fondazione, e il sovrintendente Tonino Cannata hanno definito l’appuntamento tra i più significativi della stagione in corso.

Secondo quanto dichiarato dai vertici della Fondazione, l’iniziativa conferma la vocazione della struttura a ospitare eccellenze del panorama musicale. «Questo appuntamento offrirà al nostro pubblico un’esperienza di grande valore artistico. Il programma conferma la vocazione del nostro teatro a essere luogo d’incontro tra eccellenze internazionali e territorio», hanno sottolineato Monisteri e Cannata in una nota congiunta.