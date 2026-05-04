La scherma di Modica torna protagonista nel panorama nazionale con la qualificazione di Francesco Spampinato ai prossimi Campionati Italiani Assoluti che si terranno a Roma. L’atleta ha ottenuto il diritto di partecipare alla massima competizione nazionale grazie al piazzamento ottenuto durante il Campionato Nazionale Gold.
Il cammino di Spampinato verso la capitale si è delineato attraverso una prestazione solida nelle fasi eliminatorie. Dopo aver concluso il girone preliminare senza sconfitte, lo schermidore modicano ha superato i turni di diretta con punteggi netti, senza mai permettere agli avversari di raggiungere la doppia cifra fino all’ingresso nei primi 16.
L’accesso ai quarti di finale è sfuggito per una sola stoccata, con il punteggio di 15/14, nel match contro Velluti, portacolori dell’Aeronautica Militare. Nonostante la sconfitta di misura, il piazzamento garantisce a Spampinato il confronto con l’élite della scherma italiana nel mese di giugno.
Oltre al traguardo individuale negli Assoluti, il sodalizio modicano registra attività su più fronti. Dal 7 maggio l’attenzione si sposterà su Riccione, sede del Campionato Italiano Under 14. La società schiererà una delegazione composta da 24 atleti, dato che conferma la consistenza numerica del vivaio locale in ambito federale.
Parallelamente, il movimento ha visto impegnati anche gli atleti della categoria Master. Sulle pedane nazionali sono scesi Cecilia Raunisi, Angelo Corallo, Guglielmo Giuliano Drago, Carmelo Cannizzaro e Marco Tebaldi, a testimonianza di una continuità agonistica che abbraccia diverse fasce d’età.
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