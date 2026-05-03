Un grave incidente mortale a Palermo oggi, domenica 3 maggio 2026, ha causato il decesso di un motociclista di 37 anni. Lo scontro, che ha coinvolto un’autovettura e una Vespa, si è verificato nella zona centrale della città, tra via Libertà e viale Lazio.

Il sinistro si è consumato in uno degli snodi viari più trafficati del capoluogo siciliano. Secondo le prime ricostruzioni, il trentasettenne viaggiava a bordo della sua Vespa quando, per cause ancora al vaglio degli inquirenti, è avvenuto l’impatto con un’auto. Le condizioni del motociclista sono apparse subito critiche ai soccorritori giunti sul posto.

Il personale sanitario del 118 ha prestato le prime cure d’urgenza sul luogo dell’impatto, disponendo il trasferimento immediato verso il pronto soccorso dell’ospedale Villa Sofia. Nonostante i tentativi dei medici di stabilizzare il quadro clinico, l’uomo è deceduto poco dopo l’arrivo nella struttura sanitaria a causa della gravità delle lesioni riportate.

Sul luogo dell’incidente mortale a Palermo oggi sono intervenuti tempestivamente i Carabinieri e le pattuglie della Polizia Locale. Le forze dell’ordine hanno transennato l’area per permettere l’esecuzione dei rilievi tecnici necessari a stabilire l’esatta dinamica dello scontro e accertare eventuali responsabilità.

Il traffico nella zona tra viale Lazio e via Libertà ha subito pesanti rallentamenti per diverse ore, con deviazioni obbligatorie per consentire la rimozione dei mezzi coinvolti. Entrambi i veicoli sono stati posti sotto sequestro, come da prassi in caso di incidenti con esito fatale.