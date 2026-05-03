Il panorama del collezionismo d’epoca a Ragusa si arricchisce con la nascita del club “126isti iblei”, la prima realtà associativa in Sicilia dedicata interamente alla Fiat 126. Il progetto del nuovo club Fiat 126 Ragusa ha già ottenuto il riconoscimento ufficiale del RIVS (Registro Italiano Veicoli Storici), posizionandosi come punto di riferimento per i possessori di questo modello e delle sue derivate su scala regionale.

L’iniziativa è stata promossa da un direttivo composto da quattro fondatori: Andrea Cutrone (Presidente), Fabio Firrincieli (Vicepresidente), Emanuele Lipari (Segretario) e Giuseppe Gianninoto (Consigliere). L’obiettivo dichiarato è quello di creare una rete di appassionati capace di valorizzare il patrimonio automobilistico rappresentato dalla storica utilitaria prodotta dalla casa torinese.

Il battesimo pubblico del sodalizio è avvenuto lo scorso 19 aprile in occasione del Motor Days. Per l’esordio a Ragusa, il club ha esposto un parco auto composto da 17 esemplari, attirando l’interesse dei visitatori e degli esperti del settore. La partecipazione all’evento ha segnato l’avvio ufficiale delle attività sociali e delle iscrizioni.

Secondo i dati forniti dai promotori, il numero degli associati è cresciuto costantemente subito dopo la manifestazione fieristica. Molti proprietari di Fiat 126 provenienti da diverse zone dell’Isola hanno già formalizzato il tesseramento, confermando la vitalità del settore del motorismo storico nel territorio ragusano e la volontà di condividere una passione tecnica e culturale.

La struttura del club si pone come un’interfaccia tecnica per i soci, grazie al legame con gli enti nazionali di categoria. Essendo l’unico club monotematico dedicato alla 126 nell’area siciliana, gli “126isti iblei” puntano a organizzare raduni e iniziative di conservazione del veicolo.