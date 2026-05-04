Ragusa piange la scomparsa di scomparsa Cristoforo Nania. L’uomo, settant’anni, era una figura molto nota nel capoluogo per il suo lungo impegno nel settore della comunicazione radiotelevisiva e per il legame indissolubile con il basket locale.

Nania ha diviso la sua vita professionale tra il lavoro come dipendente presso l’ASP Ragusa e una profonda passione per l’arte e l’emittenza. Nei primi anni Novanta è stato tra i protagonisti della stagione pionieristica delle radio e tv private locali, distinguendosi per una sensibilità artistica che lo ha portato a sperimentare diversi linguaggi comunicativi.

Il suo stato di salute si era aggravato recentemente. Secondo quanto si apprende, il settantenne aveva subito un secondo intervento chirurgico che aveva minato profondamente il suo fisico, portandolo al decesso nelle scorse ore.

Il nome di Cristoforo Nania resta legato indissolubilmente ai successi della Virtus Ragusa. Per anni è stato lo speaker ufficiale durante le gare interne della squadra, allora targata Banca Agricola Popolare di Ragusa. La sua voce scandiva il ritmo delle partite, diventando parte integrante dell’esperienza sportiva dei tifosi al palazzetto.

In città viene ricordato soprattutto per il coinvolgimento del pubblico nei momenti finali delle gare vittoriose, un rito collettivo che ha segnato un’epoca del basket ibleo. La notizia del lutto ha scosso molti cittadini che hanno espresso cordoglio alla famiglia.