I Vigili del Fuoco del Comando provinciale sono intervenuti nel pomeriggio di ieri, 3 maggio 2026, per un complesso salvataggio di un cane in contrada Serra a Ragusa. L’animale era precipitato in un profondo dirupo, rendendo necessario l’impiego di attrezzature speciali per il recupero.

L’allarme è scattato quando un passante, transitando nei pressi del precipizio, ha udito i lamenti dell’animale. Sul posto è giunta immediatamente una squadra operativa che, constatata la difficoltà di accesso dovuta alla pendenza e alla fitta vegetazione di rovi, ha deciso di attivare le procedure per il soccorso in zone impervie.

Gli operatori hanno utilizzato le tecniche SAF (Speleo Alpino Fluviali) per calarsi in sicurezza nel crepaccio. Le operazioni di recupero, coordinate sul campo, si sono protratte per diverse ore a causa della particolarità dei luoghi, ma si sono concluse con il raggiungimento del cagnolino, apparso visibilmente spaventato ma in condizioni di salute stabili.

Una volta riportato sul piano stradale, il personale intervenuto ha verificato la presenza del microchip. Questa operazione ha permesso l’immediata identificazione dei proprietari, che avevano già avviato le ricerche in zona dopo aver perso le tracce del proprio animale domestico.