A Vittoria, un uomo di circa 50 anni è stato fermato dalla Polizia Stradale durante un controllo notturno alle porte del centro abitato. L’uomo viaggiava senza patente e portava con sé una pistola giocattolo modificata e una mannaia da cucina. È stato denunciato all’Autorità giudiziaria.

Il fatto è avvenuto nei giorni scorsi nell’ambito dei servizi di vigilanza stradale notturna della Polizia Stradale. Gli agenti hanno fermato un’autovettura condotta da un italiano di circa 50 anni, già privo di patente di guida perché revocata in precedenza dalla Prefettura.

Durante il controllo, gli operatori hanno notato che l’uomo indossava alla cintura, nascosta sotto il giubbotto, una pistola giocattolo priva del previsto tappo rosso, sostituito con un tovagliolo di colore rosso. L’arma era inoltre dotata di caricatore con munizioni a salve.

La situazione ha portato a un’ulteriore perquisizione del veicolo.

All’interno dell’auto, gli agenti hanno rinvenuto anche una mannaia da cucina con lama di 17,5 centimetri, elemento che ha aggravato il quadro complessivo. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per precedenti specifici, è stato quindi deferito in stato di libertà per guida senza patente e porto abusivo di armi.

Resta ferma la presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva, come previsto dall’ordinamento.