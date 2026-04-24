La città di Vittoria ha celebrato oggi il 419° anniversario della sua fondazione con una serie di cerimonie istituzionali e religiose. La giornata è iniziata con la Santa Messa officiata da Padre Salvatore Converso, alla quale hanno partecipato la Giunta, la Presidente del Consiglio Comunale, le autorità militari e diverse delegazioni scolastiche. Al termine della funzione, è stata deposta una corona di fiori sulla lapide della fondatrice, la Contessa Vittoria Colonna.

Nonostante la partecipazione di studenti e cittadini, la celebrazione è stata segnata da una nota polemica sollevata dal primo cittadino. Il Sindaco Francesco Aiello ha espresso soddisfazione per la presenza dei giovani, definendoli “custodi della memoria”, ma ha contestato apertamente il mancato coinvolgimento di gran parte dei rappresentanti politici locali alla cerimonia.

«Non posso nascondere un sentimento di amarezza nel constatare l’assenza della quasi totalità del Consiglio comunale», ha dichiarato Aiello. Il primo cittadino ha ribadito che la ricorrenza non appartiene a una singola amministrazione, sottolineando che «l’assenza a queste celebrazioni rischia di essere percepita come una mancanza di attenzione verso le nostre radici e verso i cittadini stessi».

La ricorrenza si è conclusa con iniziative didattiche che hanno visto gli studenti impegnati nella riscoperta dei luoghi simbolo del territorio.