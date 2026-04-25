La SuperConveniente Virtus Ragusa chiude la regular season domenica alle 18 sul parquet di Rende, in una sfida decisiva per definire la griglia playoff. Nonostante l’avversaria sia già certa del penultimo posto in classifica, per i ragusani i due punti in palio pesano sulla scelta tra la terza e la quarta posizione finale. Il risultato determinerà l’accoppiamento nel primo turno della post-season contro una tra Angri e Cagliari.

Coach Massimo Di Gregorio recupera Marcus Brown, disponibile dopo la deplorazione seguita all’espulsione contro Messina. Resta invece ai box Lanzi, fermato da una forte contusione all’articolazione sacroiliaca rimediata nell’ultimo derby. Sebbene gli esami abbiano escluso lesioni ossee, il playmaker dovrà osservare un periodo di riposo precauzionale in vista degli impegni decisivi di maggio.

«Dobbiamo dare alla partita il peso che merita – spiega coach Di Gregorio – perché il risultato incide sul posizionamento e serve a costruire ritmo e mentalità. Avremo qualche assenza, ma non deve diventare un alibi: chi scenderà in campo dovrà farsi trovare pronto». L’allenatore chiede massima concentrazione per evitare cali di tensione contro un Rende che non ha più nulla da chiedere alla classifica.

L’incontro sarà arbitrato dai messinesi Amir Shamsaddinlou e Carlo D’Amore. Una volta archiviata la trasferta calabrese, la Virtus conoscerà il nome della sfidante per gara-1 dei playoff, in programma domenica 10 maggio al PalaPadua. La vittoria a Rende garantirebbe un percorso sulla carta più agevole nella corsa alla promozione.