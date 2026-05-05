Il Maestro Mario Stefano Pietrodarchi e il Quintetto Mediterraneo si esibiranno al Teatro Garibaldi l’8 maggio per sostenere la formazione di unità cinofile per non vedenti. Il Teatro Garibaldi di Modica ospiterà venerdì 8 maggio, alle ore 21:15, il concerto dal vivo intitolato “La Nuova Dolce Vita”. L’evento, che vede protagonista il musicista Mario Stefano Pietrodarchi insieme al Quintetto Mediterraneo, rientra nelle attività del XXX Congresso del Distretto Lions Sicilia.
L’iniziativa è finalizzata al sostegno della Scuola Cani Guida Lions, ente che si occupa della formazione di animali destinati all’assistenza di persone con disabilità visiva. Secondo quanto reso noto dagli organizzatori, l’intero ricavato della vendita dei biglietti sarà destinato a finanziare i percorsi di addestramento.
Il momento centrale della serata, oltre alla componente artistica, sarà rappresentato dalla consegna ufficiale di un cane guida a una persona non vedente. Questo atto si inserisce nel programma del congresso distrettuale, quest’anno dedicato al tema del dialogo e della solidarietà sul territorio siciliano.
La presenza del maestro Pietrodarchi a Modica segna un appuntamento di rilievo per la programmazione culturale della Fondazione Teatro Garibaldi. L’esibizione musicale funge da veicolo per una raccolta fondi che mira a incrementare l’autonomia e la mobilità delle persone con deficit sensoriali.
I Lions Clubs International ribadiscono attraverso questa giornata l’impegno nel sociale, focalizzandosi su un servizio storico dell’associazione. Il supporto alla scuola cani guida rappresenta un intervento diretto per garantire dignità e libertà di movimento ai cittadini non vedenti della provincia di Ragusa e dell’intera regione.
L’accesso all’evento è vincolato all’acquisto del ticket presso il botteghino della struttura di via Garibaldi.
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