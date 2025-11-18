Scicli – Un doppio successo che celebra la passione e il talento per l’Enduro: Gianni Falla (Fifì) e suo figlio Demian sono saliti entrambi sul gradino più alto del podio al Campionato Regionale Enduro Sprint – minienduro FMI (Federazione Motociclistica Italiana) V-VI Prova. La competizione si è svolta il 15 e 16 novembre nella suggestiva cornice della Diga San Giovanni a Naro, in provincia di Agrigento. Il Fifi Racing Team ha vissuto un momento di gloria familiare e sportiva.

Gianni Falla si è classificato primo nella categoria Super Veteran mentre per il figlio Demian ha vinto il primo posto del Campionato regionale nella categoria minienduro cadetti 65, proclamandosi Campione Regionale 2025.

Nonostante la giovane età, Demian Falla vanta già una lunga serie di successi nelle classifiche di mini enduro. Quest’anno ha partecipato al Campionato Nazionale minienduro classificandosi al 4 posto. Il suo valore è stato recentemente riconosciuto a livello istituzionale: lo scorso 31 ottobre 2025, il piccolo campione ha ricevuto a Noto un attestato di merito (vedi foto di seguito) dal Comitato Regionale Sicilia della Federazione Motociclistica Italiana (FMI) per aver rappresentato con onore la Regione Sicilia in occasione del prestigioso Trofeo delle Regioni Minienduro Felice Manzoni.

Il trionfo a Naro è una conferma del talento che unisce questa famiglia sciclitana nel mondo dell’enduro ed il Fifì Racing Team.