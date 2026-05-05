Il Comitato cittadino presenta un piano su sicurezza e decoro all’Amministrazione, in attesa della delibera ufficiale per il centro storico di Modica. Si è svolto a Modica l’incontro interlocutorio per la futura istituzione del Tavolo tecnico centro Modica, organismo che attende ora la formalizzazione definitiva tramite delibera della Giunta comunale. Durante il confronto, i rappresentanti dei residenti hanno consegnato all’Amministrazione un documento che riassume le principali criticità emerse da una consultazione pubblica online.

Il documento presentato all’Amministrazione comunale è il risultato di un’indagine condotta dal Comitato Centro Storico di Modica tra chi vive e lavora nel cuore della città. Le risultanze evidenziano la necessità di interventi strutturali su temi quali la sicurezza, il decoro urbano e la qualità degli spazi pubblici.

Secondo quanto emerso, la vivibilità e la mobilità restano i nodi centrali da sciogliere per garantire la tenuta del tessuto sociale ed economico locale. Tra le proposte discusse figura anche un progetto per la trasformazione dei graffiti in interventi di arte urbana diffusa, coinvolgendo direttamente studenti e giovani del territorio.

Sul fronte della sicurezza, l’Amministrazione ha confermato l’impegno a sollecitare il Prefetto di Ragusa per ottenere una maggiore presenza delle forze dell’ordine e l’istituzione di un presidio permanente nell’area storica. Resta invece aperta la discussione sulla gestione delle soste.

La questione dei parcheggi a pagamento e le criticità relative al Viale Medaglie d’Oro saranno affrontate nel prossimo incontro. Il Comitato ha espresso la necessità di analizzare i contratti di gestione per valutare tariffe e orari, definendo l’area di Viale Medaglie d’Oro come un’opera ancora percepita come incompiuta dalla cittadinanza.

L’urgenza di formalizzare il tavolo tecnico appare oggi prioritaria per trasformare il dialogo in soluzioni concrete. Le emergenze quotidiane di operatori e residenti richiedono risposte rapide e una programmazione che possa incidere profondamente sulle abitudini di chi frequenta il centro.

Per ulteriori dettagli è possibile consultare il documento integrale sul sito ufficiale www.modicacentro.it.