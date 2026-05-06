Il 9 e 10 maggio il Centro Commerciale Ibleo ospita la seconda edizione dell’evento sportivo promosso dal Csen e dalla Consulta giovanile di Ragusa.

Torna a Ragusa la Festa dello Sport Ragusa intitolata “+Movimento”, in programma sabato 9 e domenica 10 maggio presso gli spazi del Centro Commerciale Ibleo. L’iniziativa, giunta alla sua seconda edizione, coinvolgerà la cittadinanza dalle 10:30 alle 20:30 con un programma dedicato alla promozione della salute e della pratica sportiva.

La manifestazione vede la partecipazione attiva del Csen – Comitato provinciale di Ragusa e della Consulta giovanile del Comune di Ragusa. Secondo quanto diffuso dagli organizzatori, saranno oltre trenta le realtà associative della provincia che presidieranno la galleria e il parcheggio esterno della struttura commerciale per offrire dimostrazioni pratiche e attività aperte al pubblico.

«Il progetto nasce per portare lo sport fuori dai luoghi tradizionali e renderlo accessibile a tutti» ha dichiarato Sergio Cassisi, presidente del comitato provinciale Csen Ragusa. L’obiettivo dichiarato dall’ente è quello di far conoscere le diverse discipline presenti sul territorio, incentivando momenti di inclusione e benessere collettivo attraverso il coinvolgimento diretto di istruttori e giovani atleti locali.

Il coordinamento dell’evento è affidato alla sinergia tra le responsabili del Centro Commerciale Ibleo, Alessia Naccari e Carla Gurrieri, e le istituzioni sportive locali. La collaborazione punta a trasformare gli spazi commerciali in luoghi di aggregazione sociale, mettendo a disposizione dei cittadini una vetrina gratuita sulle opportunità sportive offerte dal comprensorio ibleo.

Le attività previste spaziano dalle esibizioni tecniche ai momenti di gioco, puntando a consolidare i risultati di partecipazione registrati durante la prima edizione. La scelta della sede, situata in un punto nevralgico della mobilità cittadina, facilita l’accesso alle famiglie e ai residenti dei comuni limitrofi interessati a scoprire nuove attività fisiche da intraprendere.

Lo sport diventa così un veicolo di crescita personale e collettiva.