Il bilancio familiare è una partita a scacchi che si gioca ogni mese tra bollette e carrello della spesa. Per milioni di genitori, il Assegno unico maggio 2026 non è solo una sigla burocratica, ma quel margine di respiro fondamentale per affrontare mutui e spese scolastiche. Anche a Ragusa e nel resto d’Italia, l’INPS ha ormai scaldato i motori per le erogazioni, ma attenzione: il calendario non è uguale per tutti e la tua situazione familiare inciderà direttamente sulla data del bonifico.

Calendario dei pagamenti di maggio: chi riceve subito

La macchina dell’Istituto previdenziale segue una logica consolidata che divide la platea in due tronconi. Se fai parte delle famiglie già beneficiarie, che non hanno subìto variazioni nell’ISEE e che mantengono la stessa composizione del nucleo, l’attesa sarà breve. Per te, l’accredito è previsto nella finestra ordinaria di metà mese, precisamente intorno al 20 e 21 maggio.

Invece, se hai presentato una nuova domanda o se ci sono stati ricalcoli dovuti a modifiche recenti, dovrai armarti di un po’ di pazienza. In questi casi, il pagamento tende a slittare verso l’ultima settimana di maggio. Non si tratta di un semplice ritardo, bensì di un passaggio tecnico necessario affinché l’INPS verifichi la correttezza degli importi in base alla tua situazione economica aggiornata.

NASpI, pensioni e sostegni al reddito

Maggio non si ferma solo ai figli. Il primo appuntamento del mese ha riguardato, come sempre, le pensioni, con i pagamenti erogati già dai primi giorni utili. Per chi preferisce il contante alle poste, resta in vigore la turnazione alfabetica per evitare affollamenti, con il limite invalicabile di 1.000 euro per il ritiro “fisico”.

Inoltre, tra l’11 e il 18 maggio è atteso l’arrivo della NASpI e della Dis-Coll per i disoccupati e i collaboratori. È bene ricordare che le tempistiche dipendono molto dallo stato della tua pratica individuale. Se sei in attesa del primo accredito, l’istruttoria potrebbe richiedere qualche giorno in più per le verifiche preliminari.

Inclusione, formazione e Carta acquisti

Per quanto riguarda l’Assegno di inclusione, chi ha già completato l’iter (incluso il patto di attivazione digitale) vedrà la ricarica nella parte finale del mese. Stesso schema per il Supporto formazione e lavoro, strettamente legato alla partecipazione attiva ai corsi. Infine, torna la Carta acquisti: il contributo bimestrale da 80 euro per over 65 e bimbi sotto i tre anni, un aiuto concreto per le spese alimentari e sanitarie.

Per una verifica puntuale sulla tua posizione, il consiglio è di monitorare costantemente il Fascicolo previdenziale sul sito INPS, accedendo tramite SPID o CIE. In caso di anomalie sugli importi, rivolgiti prontamente a un patronato di fiducia per non perdere i benefici che ti spettano di diritto.