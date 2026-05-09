È iniziato ieri sera in chiesa Madre a Comiso il Settenario in onore di Maria Santissima Addolorata, il ciclo di celebrazioni che precede la festa patronale. La serata ha compreso il rosario, la coroncina del mese di maggio e la tradizionale “Sittina” — il canto popolare in sette strofe sui dolori della Vergine, composto dal padre gesuita Arcangelo Cordaro su musica del maestro Filippo Messineo.

Quest’anno gli interpreti sono i tenori Alessandro Cassibba, Domenico Giarraffa e Giuseppe Mandrà, i baritoni Salvino Vicino e Gabriel Frisa, con il maestro Claudio Palacino all’organo.

Domani, domenica 10 maggio, il programma si concentra sulla chiesa di San Biagio. La mattina inizia con la messa, seguita dall’esibizione del corpo bandistico “Kasmeneo” che accompagnerà la raccolta dei doni. Alle 10:30 apre la Fiera del dolce. A mezzogiorno i bambini eseguiranno l’Inno dalla scalinata della chiesa.

Nel pomeriggio, alle 18:00, si terrà la Cena gastronomica, seguita dal rosario e dalla messa presieduta da don Fabio Stracquadaini. In programma anche la benedizione delle mamme e il Premio Maria Russo per il tavolo più bello. La coincidenza con la Festa della Mamma rende la giornata particolarmente sentita dalla comunità.