Un principio di incendio ha interessato questa mattina un edificio situato sulla strada Sorda-Sampieri a Modica, nel polo commerciale della zona. La struttura ospita diversi uffici e la farmacia Amore. Le persone presenti all’interno hanno lasciato l’edificio non appena si è sviluppato il fumo, riversandosi in strada in attesa dei soccorsi.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Modica e una volante del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Modica. Le fiamme, partite dal vano tecnico sul tetto dell’edificio, sono state spente in breve tempo. Non si registrano feriti.

Stando a quanto riferito, la causa del principio di incendio sarebbe riconducibile a un cortocircuito originato dal malfunzionamento di un impianto di condizionamento. La dinamica è ancora in corso di accertamento da parte delle autorità competenti.