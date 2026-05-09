L’istituto comprensivo Giovanni Verga di Comiso ha ospitato la fase finale del concorso musicale “Maestro Giovanni Cascone”, dedicato alla memoria del docente a cui è intitolato. La cerimonia di premiazione si è conclusa con la consegna di premi e attestati di merito ai giovani musicisti che hanno preso parte alla competizione.

La giuria era composta da nove docenti di strumento: Giuseppe Biazzo e Turi Di Natale per la chitarra, Andrea Strada per il pianoforte, José Massaro per il violino, Federico Torrisi per il clarinetto, Maria Giovanna Speranza per il flauto, Massimo Piccione per la tromba e Leandro Sortino per le percussioni. Ha presieduto la commissione il prof. Salvatore Schembari.

La dirigente scolastica Maria Cafiso ha definito l’iniziativa “una importante occasione di incontro, di confronto, di crescita e di condivisione”, sottolineando come le scuole aderenti abbiano “reso omaggio alla memoria del nostro amato prof. Giovanni Cascone” attraverso le esibizioni degli studenti.