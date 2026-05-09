La Direzione Ambiente del Comune di Vittoria ha reso noti i risultati dell’attività di vigilanza condotta nei mesi di marzo e aprile 2026 sul territorio comunale. Nel periodo monitorato sono state elevate 33 sanzioni amministrative per conferimento irregolare dei rifiuti solidi urbani e trasmesse 18 comunicazioni di notizia di reato per abbandono illecito di rifiuti, in applicazione della normativa ambientale vigente.

I controlli rientrano nel programma continuativo di contrasto al degrado urbano e all’abbandono illecito avviato dall’amministrazione comunale. Secondo quanto comunicato dal Comune di Vittoria, l’attività di vigilanza proseguirà in modo capillare nei prossimi mesi.

Il sindaco Francesco Aiello ha commentato i dati sottolineando che l’obiettivo non si esaurisce nell’attività sanzionatoria: “Non possiamo tollerare comportamenti che compromettono l’immagine della città e creano situazioni di degrado ambientale. I controlli andranno avanti con determinazione e senza alcuna tolleranza verso chi continua ad abbandonare rifiuti o a violare le norme ambientali.”

Aiello ha anche affrontato una questione emersa nelle stesse settimane: una campagna di bollinatura dei sacchi che ha generato disagi tra i residenti, con la raccolta bloccata per più giorni anche per rifiuti correttamente differenziati. Il sindaco ha preso le distanze dall’approccio: “Non è la bollinatura a pioggia che può risolvere il problema, soprattutto quando a non essere raccolti sono stati anche rifiuti correttamente differenziati.”

L’amministrazione ha indicato come priorità parallela ai controlli il rafforzamento dell’educazione ambientale, citando la presenza di 74 etnie sul territorio comunale come elemento di complessità nella gestione della raccolta differenziata. Scuole, associazioni e club service sono stati indicati tra i soggetti da coinvolgere in un percorso condiviso.