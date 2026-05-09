Sette comuni della provincia di Ragusa riceveranno complessivamente 9 milioni e 300 mila euro per la riqualificazione delle aree artigianali locali. Le risorse derivano dall’Azione 1.3.3 del POC 14/20, il programma operativo complementare al Fondo europeo di sviluppo regionale per il periodo 2014-2020. L’elenco delle opere ammissibili e finanziabili è stato firmato dal Dirigente Generale del Dipartimento regionale, Dario Cartabellotta.

I finanziamenti riguardano interventi di riqualificazione, potenziamento ed efficientamento delle infrastrutture al servizio delle imprese. Le risorse assegnate ai singoli comuni sono: Comiso 1.500.000 euro, Ragusa 1.500.000 euro, Chiaramonte Gulfi 1.500.000 euro, Modica 1.381.267 euro, Vittoria 1.288.000 euro, Scicli 1.203.402 euro, Santa Croce Camerina 926.109 euro.

Il provvedimento è stato commentato dall’on. Ignazio Abbate, presidente della I Commissione Affari Istituzionali dell’ARS, che ha seguito l’iter del finanziamento: “Questi risultati non arrivano per caso.

Sono il frutto di un lavoro corale e di un percorso di ascolto che abbiamo portato avanti con determinazione.” Abbate ha citato tra i soggetti coinvolti nel percorso preparatorio la CNA e le amministrazioni comunali interessate, con cui sarebbero stati condotti incontri tecnici e politici.

L’obiettivo dichiarato è la trasformazione dei fondi in cantieri nei tempi più brevi possibili, con ricadute previste sulla modernizzazione delle zone produttive e sull’occupazione locale.