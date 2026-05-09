A Santa Croce Camerina torna l’iniziativa “Cibus Sano in Corpore Sano”, in programma oggi, sabato 9 maggio, dalle 10 alle 13 al Parco Urbano Fonte Paradiso. L’appuntamento, promosso dal GAS Mazzarelli in collaborazione con la Pro Loco Santa Croce Camerina, propone una mattinata dedicata a benessere, socialità e valorizzazione dei prodotti locali.

L’iniziativa si svolgerà all’interno del Parco Urbano Fonte Paradiso e sarà aperta a tutta la cittadinanza. L’obiettivo è favorire momenti di aggregazione all’aria aperta, unendo attività ricreative e promozione di pratiche sostenibili legate al consumo consapevole.

Durante la mattinata sarà presente il tradizionale mercatino contadino curato dal GAS Mazzarelli, con la partecipazione di produttori locali. Verranno proposti alimenti di stagione e prodotti a chilometro zero, con l’intento di rafforzare il legame tra cittadini e realtà agricole del territorio di Santa Croce Camerina.

Accanto al mercato, il programma prevede attività rivolte a diverse fasce di pubblico. Alle 10 è prevista una lezione di yoga guidata da Sara Fatuzzo, che si svolgerà negli spazi verdi del parco. Ai partecipanti viene richiesto di portare tappetino o telo personale.

Nel corso della giornata è inoltre previsto un laboratorio dedicato alla produzione del sapone artigianale, organizzato dall’associazione Kamarinense. L’attività si inserisce nel percorso di riscoperta delle tecniche tradizionali e dell’autoproduzione domestica.

A conclusione dell’evento è previsto un momento conviviale con picnic collettivo, realizzato anche grazie ai prodotti forniti dal Panificio San Vincenzo, con l’obiettivo di valorizzare ulteriormente le eccellenze locali.