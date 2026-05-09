A Vittoria arrivano nuove risorse per la rete viaria cittadina. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha assegnato circa 5 milioni di euro destinati a un piano pluriennale di interventi sulle strade, inserito nelle annualità 2026-2027-2028.

Il finanziamento riguarda un programma di lavori che prevede cinque distinti interventi di rifacimento e messa in sicurezza della viabilità urbana ed extraurbana, con particolare attenzione alle arterie che presentano criticità strutturali e problemi legati al deflusso delle acque piovane.

Secondo quanto comunicato dal Comune di Vittoria, le opere saranno orientate sia al miglioramento della sicurezza stradale sia alla riduzione dei disagi causati da deterioramento del manto stradale e insufficienze del sistema di drenaggio.

L’intervento si inserisce in una programmazione più ampia di riqualificazione delle infrastrutture cittadine, con l’obiettivo di intervenire su tratti stradali considerati prioritari per volume di traffico e condizioni di usura.

Il piano finanziato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze prevede una serie di lavori distribuiti sul territorio comunale, sia nelle aree centrali sia in quelle periferiche. Le opere interesseranno il rifacimento del manto stradale, la sistemazione delle sedi viarie e il miglioramento della rete di raccolta delle acque meteoriche, spesso causa di allagamenti e deterioramento accelerato delle carreggiate.

L’Amministrazione comunale ha sottolineato come il progetto rappresenti un passaggio rilevante nella strategia di manutenzione straordinaria della città, da tempo interessata da criticità diffuse sul fronte della viabilità.

Il sindaco Francesco Aiello ha evidenziato che il finanziamento consente di avviare interventi strutturali attesi da anni, non limitati alla sola manutenzione ordinaria. L’obiettivo dichiarato è quello di aumentare il livello di sicurezza per automobilisti e pedoni e migliorare la qualità complessiva della circolazione urbana.

Particolare attenzione sarà dedicata anche alle problematiche legate al deflusso delle acque piovane, considerate uno dei principali fattori di degrado delle infrastrutture stradali locali.

Il programma da 5 milioni di euro rientra nelle risorse nazionali destinate al periodo 2026-2028 e segna un nuovo passaggio nel percorso di ammodernamento della rete viaria cittadina di Vittoria, con interventi destinati a essere realizzati progressivamente nel corso del triennio.