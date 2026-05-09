Le allieve dell’Ispettorato delle Infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana di Ragusa hanno avviato ieri il tirocinio formativo presso l’ospedale “Giovanni Paolo II” di Ragusa. L’attività è partita in occasione della Giornata internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa e si svolge nell’ambito di una convenzione tra l’ASP di Ragusa e il Comitato CRI di Ragusa OdV.

Il percorso ha durata biennale e prevede formazione pratica nei reparti ospedalieri, a contatto con il personale sanitario e con i pazienti. Le allieve approfondiranno l’organizzazione delle strutture, le modalità di assistenza e gli aspetti relazionali della cura.

Il direttore generale dell’ASP di Ragusa, Giuseppe Drago, ha definito il tirocinio “un’occasione di crescita reciproca” tra il servizio sanitario e il volontariato qualificato. All’incontro inaugurale erano presenti il direttore medico degli Ospedali di Ragusa, Giuseppe Cappello, l’ispettrice Nuccia Garofalo, il presidente CRI di Ragusa Francesco Fronte e il direttore della Scuola delle Infermiere volontarie, Salvatore Incardona. In collegamento hanno partecipato rappresentanti della CRI a livello regionale.

Un saluto alle tirocinanti è arrivato anche dal direttore dell’U.O.C. di Chirurgia generale, Fabrizio Luca, e dal coordinatore infermieristico Emanuele Distefano, che hanno confermato la disponibilità del reparto ad accompagnare il percorso formativo.