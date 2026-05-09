Stefano Cappuzzello è il nuovo commissario del Movimento Territorio a Comiso. La nomina è arrivata dal segretario provinciale Mario Cutello, nell’ambito di un’azione di rafforzamento della presenza del movimento civico nei comuni della provincia di Ragusa dove ancora non dispone di una struttura consolidata.
Cappuzzello è operatore sanitario: lavora come infermiere nel reparto di Neurologia-Stroke unit dell’ospedale “Guzzardi” di Vittoria, alle dipendenze dell’ASP di Ragusa. Svolge anche attività sindacale.
Nelle prime dichiarazioni dopo la nomina, il nuovo commissario ha indicato la concretezza come priorità del suo impegno politico a Comiso: “Arriva un momento in cui bisogna decidere se restare spettatori o rimboccarsi le maniche: io ho scelto di fare la mia parte.”
Il Movimento Territorio è attivo nella provincia di Ragusa da oltre dieci anni e ha avuto in passato una rappresentanza anche all’Assemblea Regionale Siciliana.
Lascia un commento