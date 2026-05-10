Un elicottero dell’Aeronautica Militare ha sorvolato Modica e Marina di Modica nell’ambito di un progetto didattico dedicato alle scuole secondarie della provincia di Ragusa. A bordo, tra gli altri, il sindaco di Modica Maria Monisteri, che ha partecipato al volo insieme al colonnello dello Stato Maggiore Stefano Pietropaoli.

Ai comandi dell’elicottero dello Stormo di Trapani c’era il capitano pilota Mattia Antoci, originario di Modica: un dettaglio che ha reso l’iniziativa ancora più significativa per la comunità locale.

Il progetto, promosso in collaborazione con l’Aeronautica Militare, coinvolge sei istituti secondari del ragusano e punta a far conoscere agli studenti sia i principi teorici del volo che le applicazioni pratiche. L’obiettivo è avvicinare i giovani al mondo aeronautico attraverso esperienze dirette, integrando la didattica tradizionale con attività sul campo.

Lo stesso sindaco Monisteri ha condiviso l’esperienza sui propri canali social, descrivendo il sorvolo come un’occasione per riscoprire dall’alto la bellezza del territorio modicano.

Ecco cosa scrive sui social il sindaco di Modica, Maria Monisteri: “Sorvolare Modica e Marina di Modica. Godere della bellezza della nostra Città dall’alto. Una bella emozione. Ancora di più se a pilotare l’elicottero dello Stormo di Trapani dell’Aeronautica Militare era un ragazzo modicano, il capitano pilota Mattia Antoci. Il sorvolo ieri, con Aeronautica Militare, presente con Stefano Pietropaoli Colonnello dello Stato Maggiore”.

La presenza di un pilota del posto ai comandi ha aggiunto un valore identitario all’iniziativa, che rientra in un percorso più ampio di educazione aeronautica nelle scuole della provincia.