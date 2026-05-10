Il Dipartimento Regionale della Protezione Civile ha emesso un doppio livello di allerta: gialla sulla Sicilia orientale, verde sulla provincia di Ragusa. Miglioramento atteso in serata su tutta la regione.

Un fronte perturbato ha attraversato la Sicilia nella notte tra sabato e domenica, spostandosi da ovest verso est e portando precipitazioni diffuse su gran parte dell’isola. Nella mattinata del 10 maggio residui rovesci interessano ancora le zone centro-orientali, mentre le schiarite avanzano già dai settori occidentali.

Il Dipartimento Regionale della Protezione Civile ha confermato per oggi un’allerta di livello giallo sulla Sicilia orientale, con piogge da isolate a sparse anche a carattere di rovescio o temporale e accumuli che potranno risultare moderati sulle zone interne. Per la provincia di Ragusa l’allerta scende a livello verde, il meno critico della scala, con quantitativi attesi deboli.

I fenomeni in atto rientrano nella categoria dei temporali a base alta: strutture convettive che formano la propria base a quote elevate della troposfera. A differenza dei temporali classici, le precipitazioni devono attraversare uno spesso strato d’aria calda e secca prima di raggiungere il suolo, disperdendosi in parte durante la discesa. Il risultato sono piogge meno intense rispetto a quanto la copertura nuvolosa potrebbe far supporre.

Sul fronte del vento, il Tirreno registra flussi moderati in rotazione a ovest con rinforzi locali. Più sostenuta la situazione sullo Stretto di Sicilia, dove i venti settentrionali soffiano da moderati a tesi. Sullo Jonio il regime è orientale, con intensità tra debole e moderata. Le condizioni del mare rispecchiano questa variabilità: mosso sui bacini principali, molto mosso nello Stretto.

Sul fronte termico le temperature sono in aumento nelle ore mattutine, con una lieve flessione prevista dal pomeriggio. Il generale miglioramento è atteso in serata, quando le schiarite già in atto a ovest si propagheranno progressivamente verso le province orientali, compresa Ragusa e il relativo entroterra ibleo.

La Protezione Civile raccomanda prudenza negli spostamenti su strade extraurbane e nelle attività all’aperto nelle ore mattutine, in particolare nei comuni collinari delle zone interne.