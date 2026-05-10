Il Comune di Scicli ha aggiudicato in via provvisoria due interventi di messa in sicurezza idrogeologica per un importo complessivo di 428.292,50 euro. Le opere riguardano il ripristino dell’alveo del Torrente Santa Maria La Nova e il ripristino dei giunti delle basole del Torrente San Bartolomeo, entrambi nel centro storico della città.

I due torrenti attraversano l’abitato di Scicli e rappresentano punti critici sul piano del rischio idrogeologico. I finanziamenti per questi interventi risalgono al 2017, quando furono stanziati nell’ambito delle misure straordinarie di protezione civile adottate in seguito agli eventi meteorologici eccezionali che colpirono il territorio ragusano. A distanza di anni, secondo quanto comunicato dall’Amministrazione comunale, quei fondi sono stati recuperati e trasformati in procedure operative.

L’aggiudicazione provvisoria è il passaggio che precede la consegna effettiva dei lavori all’impresa selezionata. Prima di procedere, il Comune di Scicli effettuerà le verifiche di rito sull’aggiudicataria. Solo al termine di questi controlli sarà fissata la data di inizio cantiere.

Non sono stati comunicati al momento i tempi previsti per il completamento delle opere né i dettagli tecnici sui singoli interventi. La vicenda resta aperta: l’avvio dei lavori sarà il prossimo passaggio atteso dalla comunità e dai residenti delle aree interessate dal rischio idrogeologico nel cuore di Scicli.