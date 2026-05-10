La città di Modica ha ospitato per la prima volta la Gara Nazionale di Ottica 2026, appuntamento dedicato agli istituti professionali con indirizzo “Arti ausiliarie delle professioni sanitarie – Ottico”. L’evento si è svolto presso l’I.P.S. “Principi Grimaldi”, coinvolgendo 18 scuole provenienti da 11 regioni italiane.

La manifestazione è stata organizzata dall’istituto diretto dalla prof.ssa Claudia Terranova e si inserisce nel percorso di valorizzazione dell’indirizzo ottico, già premiato a livello nazionale. L’assegnazione a Modica è arrivata dopo la vittoria ottenuta nella precedente edizione da uno studente dell’istituto modicano, elemento che ha contribuito a portare la competizione in Sicilia.

La gestione dell’evento ha coinvolto diversi docenti e figure tecniche interne alla scuola, con il coordinamento operativo del prof. Alex Cannella. La commissione organizzativa ha garantito lo svolgimento regolare delle due giornate di prove, svoltesi il 28 e 29 aprile, tra attività teoriche e pratiche.

La gara ha previsto una prova scritta multidisciplinare con quesiti su discipline sanitarie, ottica applicata, optometria e contattologia. La seconda fase ha riguardato una prova pratica, durante la quale gli studenti hanno realizzato il montaggio di un occhiale in metallo monofocale, utilizzando strumentazioni tecniche specifiche e compilando una scheda tecnica di valutazione.

La commissione giudicatrice è stata supervisionata dalla dr.ssa Daniela Mercante, dirigente dell’Ufficio IX – Ambito Territoriale di Ragusa, con la presidenza affidata alla dirigente scolastica Claudia Terranova. Presenti anche docenti specializzati nelle diverse discipline tecniche del settore ottico.

A vincere la competizione è stato Marco Paulato, studente dell’Istituto “Luigi Einaudi” di Varese. Secondo posto per Gaia Minuzzo dell’IIS “E. Fermi” di Pieve di Cadore, terzo per Giuseppe Gallo dell’IIS “Bernini – De Sanctis” di Napoli. Ai primi classificati sono stati assegnati premi offerti da partner del settore, tra cui dispositivi tecnologici di ultima generazione.

Accanto alla gara, i partecipanti hanno visitato il territorio ibleo con tappe a Modica, tra Duomo di San Giorgio e Palazzo San Domenico, e a Scicli, includendo il centro storico e i luoghi legati alla fiction televisiva “Il Commissario Montalbano”.

L’iniziativa ha integrato formazione e promozione culturale del territorio. Secondo la dirigenza scolastica, l’evento ha confermato la sinergia tra indirizzi formativi e rete territoriale, coinvolgendo anche settori alberghieri ed enogastronomici dell’istituto.