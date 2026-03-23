Modica – Modica piange la prematura scomparsa di un’altra giovane donna. E’ morta a soli 42 anni Giusi Scarso. La 42enne è deceduta dopo aver lottato invano contro una breve malattia che non le ha lasciato scampo. La notizia della sua morte, diffusa sui social, ha fatto scattare una marea di messaggi di cordoglio.

La giovane donna lascia il marito e tre figli, una perdita che ha generato una profonda ondata di commozione e solidarietà in tutta la città. Per consentire ad amici e conoscenti di rendere l’estremo omaggio, è stata allestita la camera ardente presso il salone adiacente alla Chiesa di Santa Elena. Questi gli orari per le visite: oggi (lunedì 23 marzo): dalle ore 15:00 alle ore 20:00. Domani (martedì 24 marzo): dalle ore 08:30 fino all’inizio della cerimonia.

I funerali saranno celebrati domani, martedì 24 marzo, alle ore 10:30, sempre all’interno della Chiesa di Santa Elena. Al termine del rito religioso, la salma sarà trasferita presso il Cimitero di Modica per la tumulazione. La famiglia, in questo momento di estremo dolore, ha espresso il desiderio di dispensare dalle visite a domicilio dopo lo svolgimento delle esequie, ringraziando sin da ora quanti vorranno unirsi alla preghiera e al ricordo.