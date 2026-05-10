L’INPS si prepara ad avviare i pagamenti dell’Assegno Unico relativi a maggio 2026, con accrediti previsti tra il 20 e il 21 del mese. In molti casi, tuttavia, le disposizioni potrebbero comparire in anticipo nel fascicolo previdenziale, già tra il 18 e il 19 maggio.
L’erogazione riguarda milioni di famiglie e resta una delle principali misure di sostegno economico per i nuclei con figli. Proprio per questo, ogni variazione nei tempi o negli importi continua a generare attenzione e verifiche quotidiane da parte dei beneficiari.
Non tutte le situazioni seguono lo stesso calendario. Chi ha presentato una nuova domanda, modificato il nucleo familiare o aggiornato recentemente l’ISEE potrebbe ricevere l’accredito in ritardo rispetto alle date standard.
In questi casi, i pagamenti potrebbero essere posticipati all’ultima parte del mese, con possibili erogazioni a partire dal 25 maggio. Restano inoltre in corso verifiche su conguagli e ricalcoli ancora non completati.
Una delle criticità segnalate riguarda gli importi inferiori registrati in alcuni casi ad aprile 2026. Diverse famiglie hanno ricevuto somme calcolate sulla quota minima nonostante la presenza di ISEE aggiornati.
Secondo le prime ricostruzioni, il problema sarebbe legato a disallineamenti tra le banche dati utilizzate per il calcolo della prestazione. In alcune situazioni, l’assegno si è attestato su importi ridotti rispetto a quelli ordinari, con differenze anche significative.
Il mese di maggio potrebbe quindi rappresentare un momento chiave per eventuali recuperi o integrazioni arretrate, laddove vengano riconosciuti errori nei conteggi precedenti.
Non sempre un importo più basso è legato a un errore amministrativo. In diversi casi la riduzione è prevista dalle regole dell’Assegno Unico.
Tra le situazioni più frequenti rientrano il compimento del primo anno di età del figlio, che comporta la perdita di alcune maggiorazioni, e il raggiungimento dei 21 anni, che determina la cessazione del diritto nella maggior parte dei casi.
Incidono anche le variazioni lavorative dei genitori, come perdita del lavoro, accesso alla NASpI o cambi contrattuali, che possono modificare le maggiorazioni previste per i nuclei con entrambi i genitori occupati.
Resta centrale la scadenza del 30 giugno 2026. Entro questa data è possibile presentare o aggiornare l’ISEE per recuperare eventuali arretrati maturati dall’inizio dell’anno.
Chi non regolarizza la propria posizione entro il termine rischia di ricevere solo l’importo minimo senza possibilità di conguagli successivi.
La verifica dello stato dei pagamenti può essere effettuata tramite il fascicolo previdenziale sul sito INPS o attraverso l’app INPS Mobile. Nella sezione dedicata è possibile controllare data di accredito, importi, arretrati e stato delle lavorazioni.
In caso di anomalie, è consigliato verificare la correttezza dell’ISEE 2026 e la composizione del nucleo familiare, eventualmente con il supporto di un CAF o patronato.
Lascia un commento