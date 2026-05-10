Un’epidemia di norovirus ha trasformato in emergenza sanitaria la crociera caraibica della Caribbean Princess, nave di Princess Cruises partita dalla Florida il 28 aprile. Secondo i dati ufficiali dei Centers for Disease Control and Prevention (CDC) statunitensi, resi pubblici il 7 maggio, sono stati registrati 102 casi tra i 3.116 passeggeri a bordo e altri 13 tra i 1.131 membri dell’equipaggio. Vomito, diarrea e malessere acuto: i sintomi classici del norovirus hanno costretto la compagnia a isolare i malati e ad avviare protocolli straordinari di disinfezione su tutta la nave.

Cosa è successo a bordo

Quando la Caribbean Princess navigava nelle acque delle Bahamas — sabato sera si trovava al largo di Cat Island, stando ai dati di tracciamento di CruiseMapper — la direzione di bordo ha dovuto fare i conti con un numero crescente di passeggeri che si presentavano all’infermeria con sintomi gastrointestinali. Il quadro clinico era riconducibile al norovirus, uno degli agenti patogeni più contagiosi in ambienti chiusi e affollati come le navi da crociera.

In totale, il 3,3% dei passeggeri e l’1,2% dell’equipaggio sono stati dichiarati malati. Numeri che, per i protocolli CDC, sono sufficienti a far scattare la notifica obbligatoria e l’apertura di un fascicolo ufficiale.

Il norovirus: perché è così difficile da fermare in mare

Il norovirus — comunemente chiamato “virus del vomito invernale”, anche se colpisce in ogni stagione — è straordinariamente resistente e si trasmette con facilità attraverso superfici contaminate, cibo, acqua e contatto diretto. Su una nave da crociera, dove migliaia di persone condividono spazi comuni, ristoranti, piscine e cabine, le condizioni sono oggettivamente favorevoli alla sua diffusione.

Per questo il CDC americano mantiene uno specifico programma di sorveglianza sanitaria sulle navi passeggeri che operano nei porti statunitensi: ogni epidemia che superi determinate soglie deve essere notificata e documentata.

La risposta di Princess Cruises

La compagnia ha scelto toni misurati nella comunicazione ufficiale, parlando di “un numero limitato di persone con lievi disturbi gastrointestinali”. Una formulazione che stride con i 115 casi complessivi registrati dal CDC, ma che rientra nel linguaggio standard dell’industria crocieristica in situazioni di questo tipo.

Più concreti i provvedimenti operativi: tutte le aree della nave sono state disinfettate con procedure d’emergenza, la sanificazione è stata intensificata su scala continuativa per tutta la durata del viaggio, e i passeggeri e i marinai con sintomi sono stati isolati nelle rispettive cabine. Il CDC ha anche raccolto campioni biologici per identificare con certezza il ceppo virale responsabile dell’epidemia.

Cosa succederà all’arrivo

La Caribbean Princess è attesa domenica a Nassau, nelle Bahamas, e lunedì 11 maggio a Port Canaveral, in Florida, dove la crociera si concluderà. Ma prima di salpare per il viaggio successivo, l’intera nave sarà sottoposta a una pulizia e disinfezione straordinaria, come imposto dai protocolli CDC per i casi di epidemia notificata.

Significa che le centinaia di passeggeri della prossima crociera saliranno a bordo di una nave formalmente bonificata. Una garanzia procedurale, certo, ma anche un segnale di quanto il norovirus prenda sul serio chi gestisce grandi navi da crociera.

Il dato che colpisce, in questa vicenda, è la rapidità con cui il virus ha colpito un numero significativo di persone in pochi giorni di navigazione — un elemento che gli investigatori del CDC analizzeranno con attenzione per ricostruire il possibile punto di origine del contagio.