Ragusa si prepara a riempire il centro storico di giochi, laboratori e musica nel pomeriggio di venerdì 5 giugno, dalle 17.00, con la terza edizione di “Scuola in festa – al centro i bimbi”. L’iniziativa, promossa dall’Assessorato alla Pubblica Istruzione del Comune di Ragusa e curata da Eduka, porterà famiglie, alunni e associazioni nel cuore della città per salutare la fine dell’anno scolastico.

L’evento punta a trasformare il centro in uno spazio di incontro, con attività pensate per bambini e ragazzi e con un richiamo chiaro alla socialità dal vivo. In programma anche i riconoscimenti del concorso di disegno e scrittura “Se spengo… accendo”, dedicato al rapporto tra educazione digitale, creatività e consapevolezza.

I lavori ammessi al concorso saranno esposti al Centro Commerciale Culturale di via Matteotti durante la manifestazione. L’immagine scelta per l’edizione nasce dal disegno di Claudio Lauretta, alunno dell’Istituto Comprensivo Berlinguer, vincitore del premio copertina dello scorso anno.

Il sindaco Peppe Cassì ha sottolineato il valore dell’iniziativa per un centro storico sempre più vissuto da famiglie e giovani. L’assessore alla Pubblica Istruzione Catia Pasta ha ribadito che la festa vuole essere anche un invito a riscoprire gioco, relazioni autentiche e creatività lontano dagli schermi.