È stato identificato dai carabinieri di Ragusa il presunto responsabile del violento incidente avvenuto nella notte tra sabato e domenica lungo corso Italia, nel cuore del centro cittadino. Si tratta di un uomo, e non di una donna come ipotizzato inizialmente in alcune testimonianze circolate sui social nelle ore successive all’accaduto.

L’uomo è stato deferito all’autorità giudiziaria con le accuse di omissione di soccorso e guida in stato di alterazione psicofisica. Le indagini dei militari dell’Arma si sono concentrate fin dalle prime ore dopo lo schianto, consentendo di risalire rapidamente al conducente dell’auto coinvolta.

Secondo la ricostruzione emersa dalle verifiche effettuate, un giovane che viaggiava in scooter sarebbe stato travolto frontalmente da un’auto mentre percorreva corso Italia. Dopo il violento impatto, la vettura avrebbe urtato anche alcuni mezzi parcheggiati lungo la strada prima di allontanarsi senza fermarsi a prestare soccorso al ferito.

Nelle ore immediatamente successive all’incidente, numerosi residenti e persone presenti nel centro storico hanno raccontato sui social quanto accaduto, condividendo testimonianze e appelli utili all’identificazione del conducente. Secondo le prime segnalazioni circolate online, l’auto coinvolta sarebbe stata un Volkswagen Maggiolino, poi visto imboccare via Garibaldi dopo l’impatto.

In un primo momento, alcune testimonianze avevano parlato della possibile presenza di una donna alla guida. Gli accertamenti dei carabinieri avrebbero invece portato all’identificazione di un uomo.

Il giovane ferito è stato soccorso inizialmente da alcuni passanti presenti lungo corso Italia al momento dello schianto. Poco dopo sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure prima del trasferimento per gli accertamenti sanitari.

Contemporaneamente i carabinieri hanno effettuato i rilievi lungo la strada, raccogliendo elementi e testimonianze ritenuti decisivi per ricostruire quanto accaduto. Tra gli elementi al vaglio degli investigatori ci sarebbero anche le immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona di corso Italia e nelle vie limitrofe.

Le indagini proseguono per chiarire nel dettaglio la dinamica dell’incidente e verificare eventuali ulteriori responsabilità. Gli investigatori stanno valutando tutte le informazioni raccolte nelle ultime ore, comprese le testimonianze dei presenti e i riscontri effettuati nel centro cittadino.

L’episodio ha riacceso a Ragusa il tema della sicurezza stradale nelle ore notturne, soprattutto lungo le arterie più frequentate del centro storico durante i fine settimana. Sui social, intanto, si sono moltiplicati i messaggi di solidarietà nei confronti del giovane rimasto coinvolto nell’incidente e le richieste di maggiori controlli nelle strade del centro urbano.