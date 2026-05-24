L’Assegno Unico di giugno 2026 sarà pagato giovedì 18 e venerdì 19 giugno per le famiglie che già ricevono la prestazione senza modifiche nella domanda. Le date seguono il calendario annuale comunicato dall’INPS e riguardano gli accrediti ordinari.

Situazione diversa, invece, per chi ha presentato una nuova richiesta o ha aggiornato ISEE, composizione del nucleo familiare o dati reddituali. In questi casi il pagamento può slittare all’ultima settimana del mese successivo alla lavorazione della pratica. Giugno resta inoltre un passaggio decisivo per recuperare gli arretrati legati all’ISEE.

Da sapere subito

Pagamenti ordinari previsti il 18 e 19 giugno

Nuove domande con tempi più lunghi

DSU aggiornata entro il 30 giugno per ottenere arretrati da marzo

Controlli disponibili nell’area personale INPS

Le famiglie che ricevono il pagamento nelle date di giugno

Gli accrediti del 18 e 19 giugno riguardano le prestazioni già attive e prive di variazioni recenti. L’INPS continua infatti a utilizzare finestre differenziate tra pagamenti ordinari e pratiche in aggiornamento.

Nelle ultime ore diversi utenti hanno già visualizzato nel Fascicolo previdenziale la disposizione dell’accredito, anche se la disponibilità effettiva può dipendere dai tempi bancari.

Per chi ha inoltrato una nuova domanda nel corso della primavera, la prima rata segue invece un calendario diverso. La regola prevede il pagamento entro la fine del mese successivo alla presentazione della richiesta, dopo le verifiche amministrative e reddituali.

Lo stesso criterio vale per:

aggiornamenti ISEE;

cambi di IBAN;

modifiche del nucleo familiare;

conguagli a credito o a debito.

Secondo le indicazioni pubblicate dall’INPS, eventuali ricalcoli vengono elaborati solo dopo la conclusione delle verifiche sulla DSU.

ISEE entro il 30 giugno per recuperare gli arretrati

Il mese di giugno resta centrale soprattutto per chi non ha ancora aggiornato l’ISEE 2026.

La scadenza del 30 giugno rappresenta infatti il termine utile per ottenere il ricalcolo dell’Assegno Unico a partire da marzo e ricevere gli eventuali arretrati spettanti.

Dopo quella data, l’adeguamento dell’importo continuerà a essere possibile, ma produrrà effetti soltanto sulle mensilità successive senza recupero retroattivo.

È un passaggio che riguarda molte famiglie con ISEE scaduto o non aggiornato nei primi mesi dell’anno. In questi casi l’assegno viene temporaneamente erogato con l’importo minimo previsto dalla normativa.

Per verificare data e importo dell’accredito, il canale principale resta l’area personale INPS accessibile con SPID, CIE o CNS. Nel Fascicolo previdenziale del cittadino sono visibili:

disposizione del pagamento;

importo riconosciuto;

eventuali conguagli;

stato della domanda.

In presenza di anomalie o accrediti mancanti, le verifiche potrebbero richiedere alcuni giorni aggiuntivi soprattutto nelle settimane di aggiornamento ISEE.

Per approfondire il tema, il focus può essere collegato anche agli aggiornamenti sulle prestazioni familiari e sulle nuove verifiche reddituali attive nel 2026.