La Polizia di Stato ha eseguito nelle ultime ore una misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di un 28enne di Modica, su disposizione del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ragusa.

Il provvedimento è stato emesso dopo le reiterate violazioni delle prescrizioni legate alla precedente misura dell’obbligo di presentazione quotidiana alla Polizia Giudiziaria. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Modica, il giovane era già stato arrestato lo scorso 22 aprile 2026.

In quell’occasione l’uomo era stato fermato in flagranza di reato con le accuse di violenza e minaccia a pubblico ufficiale, resistenza e lesioni aggravate.

Il provvedimento disposto dal Gip

Dopo gli accertamenti svolti dalla Polizia di Stato e le segnalazioni relative alle violazioni delle prescrizioni imposte, il Gip del Tribunale di Ragusa ha disposto l’aggravamento della misura cautelare.

Per il 28enne sono quindi scattati gli arresti domiciliari. Ultimate le formalità di rito, l’uomo è stato accompagnato presso la propria abitazione e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. La situazione resta monitorata dagli uffici di polizia del territorio.