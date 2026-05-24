A Scicli scattano nuove modifiche alla viabilità nella zona di via Noce. Da lunedì 25 maggio entreranno in vigore il divieto di transito e di sosta nel tratto compreso tra il supermercato Unica e via Rossitto per consentire l’avvio dei lavori di scavo collegati al collettore delle acque bianche di viale I Maggio.

L’ordinanza è stata resa nota dalla polizia locale. I provvedimenti resteranno validi dalle ore 7 del mattino e fino al termine del cantiere. La zona interessata rappresenta uno dei principali accessi alla circonvallazione per chi arriva dal quartiere Jungi.

Secondo quanto comunicato dalla ditta incaricata dei lavori, gli interventi riguarderanno il tratto adiacente il supermercato e fanno parte del progetto di realizzazione del nuovo collettore per il deflusso delle acque piovane.

Il Comune ha disposto il divieto di transito e sosta 0-24 su entrambi i lati della carreggiata, con rimozione forzata dei veicoli. Le limitazioni interesseranno via Noce nel segmento compreso tra l’ingresso del supermercato Unica e l’intersezione con via Rossitto.

Previsti anche percorsi alternativi e segnaletica temporanea per limitare i disagi alla circolazione. I cartelli di preavviso saranno collocati:

in via Noce all’altezza di via Ospedale;

all’intersezione tra via Noce e la rotatoria di viale I Maggio.

Restano esclusi dai divieti residenti, mezzi di soccorso e forze dell’ordine. Nel tratto vicino al supermercato sarà consentito il passaggio anche agli utenti diretti all’attività commerciale.

La zona interessata è particolarmente trafficata nelle ore di punta e rappresenta uno snodo importante per i collegamenti tra il quartiere Jungi e il resto della città. Nelle ultime ore il Comune ha invitato gli automobilisti a utilizzare percorsi alternativi per evitare rallentamenti e code nelle aree limitrofe al cantiere.