A Modica aumentano le opportunità di lavoro stagionale nel settore della ristorazione in vista dell’estate. Il ristorante Raro ha avviato una selezione per nuove figure da inserire nel servizio di sala nelle prossime settimane.
La ricerca riguarda personale di sala da impiegare durante la stagione estiva. L’annuncio è rivolto anche a candidati senza esperienza specifica, purché motivati e disponibili ad apprendere il lavoro nel settore della ristorazione.
Per informazioni o candidature è possibile contattare direttamente il ristorante al numero 331 951 5301.
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