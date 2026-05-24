Si accelera sui lavori di manutenzione straordinaria della circonvallazione di Pozzallo, ma il Comune lancia l’allarme sui possibili disagi alla viabilità cittadina. Nelle ultime ore il sindaco Roberto Ammatuna ha confermato l’esistenza di un finanziamento regionale da 3 milioni e 640 mila euro, ritenuto però insufficiente per la completa messa in sicurezza dell’importante arteria urbana.

Secondo quanto comunicato da Palazzo di Città, il finanziamento sarebbe stato disposto dall’Assessorato regionale alle Attività produttive. L’avvio dei lavori, stando a quanto riferito durante un contatto telefonico con l’assessore regionale Edy Tamajo, sarebbe previsto per il 1 giugno 2026.

Il sindaco ha però evidenziato alcune criticità procedurali e operative.

In particolare, il Comune ha chiarito che la proprietà della strada appartiene all’ente comunale e non all’IRSAP, sottolineando inoltre che negli uffici municipali non era ancora arrivata alcuna comunicazione ufficiale relativa al finanziamento.

Nella mattinata di oggi, a Palazzo di Città, si è svolto un incontro con il progettista incaricato per illustrare gli interventi previsti sulla circonvallazione.

Il Comune: “Risorse insufficienti”

Dal Comune spiegano che il finanziamento rappresenta un passo importante, ma non basterebbe a garantire una riqualificazione completa dell’arteria.

L’amministrazione ricorda infatti che già nel 2023 era stato predisposto un progetto definitivo dal valore complessivo di 7,2 milioni di euro, ritenuto necessario per una messa in sicurezza strutturale dell’intera strada.

Nei prossimi giorni gli uffici comunali invieranno le proprie osservazioni tecniche al progettista.

Tra i punti più delicati c’è la gestione della viabilità durante il cantiere.

Nodo traffico e possibili chiusure

Il Comune di Pozzallo si dice contrario a una chiusura totale della circonvallazione perché potrebbe causare pesanti ripercussioni sul traffico urbano e sugli spostamenti quotidiani.

L’obiettivo dell’amministrazione è quello di organizzare i lavori con una chiusura alternata della carreggiata, limitando il più possibile i disagi per automobilisti e residenti.

“Serve collaborazione tra istituzioni per ridurre al minimo i problemi alla circolazione”, è la posizione espressa dall’amministrazione comunale dopo il sopralluogo tecnico e i primi confronti sul progetto.

La situazione resta monitorata in vista dell’apertura del cantiere prevista nelle prossime settimane.