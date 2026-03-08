La dieta del riso, resa popolare dalle intuizioni del professor Nicola Sorrentino, si basa su un principio semplice: sfruttare le proprietà sazianti e depurative del riso per alleggerire l’organismo. Questo approccio alimentare, prevalentemente vegano e naturalmente privo di glutine e lattosio, punta a ridurre gonfiore, liquidi in eccesso e abitudini alimentari disordinate.

I fondamenti del metodo

Il piano alimentare ruota attorno a combinazioni leggere e nutrienti: riso integrale, legumi, verdure fresche e frutta di stagione. L’obiettivo è favorire la sazietà con alimenti ricchi di fibre, limitando al minimo grassi saturi e cibi ultra-processati.

Le regole chiave:

Cotture leggere: preferibilmente al vapore, bollite o alla piastra.

preferibilmente al vapore, bollite o alla piastra. Condimenti intelligenti: olio extravergine d’oliva a crudo, aceto di riso o balsamico, erbe aromatiche al posto del sale.

olio extravergine d’oliva a crudo, aceto di riso o balsamico, erbe aromatiche al posto del sale. Sazietà naturale: il riso integrale garantisce un senso di pienezza superiore rispetto alla pasta.

il riso integrale garantisce un senso di pienezza superiore rispetto alla pasta. Spuntini funzionali: frutta secca come noci, mandorle e pistacchi per contrastare la fame nervosa.

Schema settimanale indicativo

Nota: prima di seguire qualsiasi dieta restrittiva, è sempre consigliabile consultare un medico o un nutrizionista.

Pasto Proposta standard Varianti cena Colazione Tè o caffè, latte vegetale, fiocchi d’avena o barretta riso/fondente — Spuntino Spremuta d’agrumi o 10 mandorle / 3 noci — Pranzo Vellutata di verdure con gallette di riso o mais — Merenda Croccante di frutta secca o noci/pistacchi — Cena Piatto di verdure con olio EVO Paella veg, minestrone, spezzatino di soia, zuppa di quinoa e lenticchie Dopocena Frutto di stagione e tisana digestiva —

I benefici: perché provarla

Oltre alla perdita di peso legata al minor apporto calorico, questa dieta aiuta a ristabilire equilibrio dopo periodi di eccessi. Il basso contenuto di sodio favorisce l’eliminazione dei liquidi, mentre l’uso di cereali integrali e legumi migliora la regolarità intestinale e la stabilità energetica.

I limiti da considerare

Come ogni regime alimentare, anche la dieta del riso presenta alcune criticità:

Indice glicemico: il riso bianco può causare picchi glicemici; meglio preferire quello integrale.

il riso bianco può causare picchi glicemici; meglio preferire quello integrale. Carenze nutrizionali: una dieta vegana non bilanciata può portare a deficit di B12, ferro e Omega-3.

una dieta vegana non bilanciata può portare a deficit di B12, ferro e Omega-3. Arsenico nel riso: il riso può contenere tracce di arsenico inorganico; è importante alternare con altri cereali.

La dieta del riso è un valido strumento per chi cerca un reset alimentare rapido e naturale. Va però seguita con consapevolezza, per brevi periodi e con attenzione alla varietà nutrizionale. Il segreto del successo? Ingredienti semplici, cotture leggere e ascolto del proprio corpo.