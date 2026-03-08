La dieta del riso, resa popolare dalle intuizioni del professor Nicola Sorrentino, si basa su un principio semplice: sfruttare le proprietà sazianti e depurative del riso per alleggerire l’organismo. Questo approccio alimentare, prevalentemente vegano e naturalmente privo di glutine e lattosio, punta a ridurre gonfiore, liquidi in eccesso e abitudini alimentari disordinate.
I fondamenti del metodo
Il piano alimentare ruota attorno a combinazioni leggere e nutrienti: riso integrale, legumi, verdure fresche e frutta di stagione. L’obiettivo è favorire la sazietà con alimenti ricchi di fibre, limitando al minimo grassi saturi e cibi ultra-processati.
Le regole chiave:
- Cotture leggere: preferibilmente al vapore, bollite o alla piastra.
- Condimenti intelligenti: olio extravergine d’oliva a crudo, aceto di riso o balsamico, erbe aromatiche al posto del sale.
- Sazietà naturale: il riso integrale garantisce un senso di pienezza superiore rispetto alla pasta.
- Spuntini funzionali: frutta secca come noci, mandorle e pistacchi per contrastare la fame nervosa.
Schema settimanale indicativo
Nota: prima di seguire qualsiasi dieta restrittiva, è sempre consigliabile consultare un medico o un nutrizionista.
|Pasto
|Proposta standard
|Varianti cena
|Colazione
|Tè o caffè, latte vegetale, fiocchi d’avena o barretta riso/fondente
|—
|Spuntino
|Spremuta d’agrumi o 10 mandorle / 3 noci
|—
|Pranzo
|Vellutata di verdure con gallette di riso o mais
|—
|Merenda
|Croccante di frutta secca o noci/pistacchi
|—
|Cena
|Piatto di verdure con olio EVO
|Paella veg, minestrone, spezzatino di soia, zuppa di quinoa e lenticchie
|Dopocena
|Frutto di stagione e tisana digestiva
|—
I benefici: perché provarla
Oltre alla perdita di peso legata al minor apporto calorico, questa dieta aiuta a ristabilire equilibrio dopo periodi di eccessi. Il basso contenuto di sodio favorisce l’eliminazione dei liquidi, mentre l’uso di cereali integrali e legumi migliora la regolarità intestinale e la stabilità energetica.
I limiti da considerare
Come ogni regime alimentare, anche la dieta del riso presenta alcune criticità:
- Indice glicemico: il riso bianco può causare picchi glicemici; meglio preferire quello integrale.
- Carenze nutrizionali: una dieta vegana non bilanciata può portare a deficit di B12, ferro e Omega-3.
- Arsenico nel riso: il riso può contenere tracce di arsenico inorganico; è importante alternare con altri cereali.
La dieta del riso è un valido strumento per chi cerca un reset alimentare rapido e naturale. Va però seguita con consapevolezza, per brevi periodi e con attenzione alla varietà nutrizionale. Il segreto del successo? Ingredienti semplici, cotture leggere e ascolto del proprio corpo.
