Ragusa – L’abbandono di rifiuti rappresenta uno dei problemi più rilevanti in tutti i comuni della provincia di Ragusa, sia nei centri urbani ma soprattutto nelle campagne e lungo le strade. È un fenomeno che oltre a generare un impatto ambientale, soprattutto per l’inquinamento del suolo, comporta aspetti negativi per il decoro dei luoghi in una provincia a chiara vocazione turistica: i rifiuti abbandonati lungo le strade non sono sicuramente un buon biglietto da visita.

A questa va aggiunto il maggior costo sopportato dai comuni per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti abbandonati che va ad impattare sulla TARI. Sicuramente c’è un basso livello di civismo in una parte dei cittadini, ci sono sforzi insufficiente a livello educativo e di sensibilizzazione dei bambini e ragazzi in età scolare e c’è un controllo inadeguato. Ma soprattutto manca una strategia.

Il contrasto all’abbandono dei rifiuti avrebbe bisogno invece di mettere insieme diverse azioni coordinate, complementari e sinergiche tra loro.

E l’insieme di queste azioni, sperimentate in altre parti d’Italia, saranno al centro della presentazione del libro pubblicato da ESPER società benefit “Strategie ed azioni sinergiche per contrastare l’abbandono dei rifiuti” che Legambiente Ragusa proporrà mercoledì 11 marzo alle ore 10,00

presso la sede centrale del Libero Consorzio Provinciale di Ragusa in Viale del Fante.

Dopo la presentazione del libro seguirà una tavola rotonda a cui parteciperanno i dirigenti all’ambiente del comune di Ragusa, del L.C.C. di Ragusa, della SRR, dell’ARPA di Ragusa e il funzionario del nucleo di polizia ambientale del L.C.C. Al termine seguiranno gli interventi del pubblico presente.