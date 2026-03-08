Vittoria – In occasione della Giornata internazionale della donna, Domenica 8 marzo alle ore 21.00 il Teatro Vittoria Colonna di Vittoria ospiterà lo spettacolo “Donna, Musica e Vita”, con il concerto dei Radio Freccia – Ligabue Tribute Experience, che celebrano il loro 10° anniversario con lo spettacolo “Sarà un bel souvenir… in Teatro” e la partecipazione di Lella Lombardo.

La manifestazione è organizzata dall’Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada – sede provinciale di Ragusa ed è inserita nel progetto “Tutti insieme per la vita”, iniziativa che promuove la sensibilizzazione sul tema della sicurezza stradale e il valore della memoria.

Nel corso della serata saranno consegnati due riconoscimenti speciali:

“Donna dell’anno” ad Antonella Magri, mamma di Giovanni Lomagno e presidente dell’associazione One Day at Time;

il riconoscimento “Mamma coraggio” a Concetta Minauda, madre di Simone Lagona, il bambino di 11 anni tragicamente scomparso a seguito di un incidente stradale.

“Questa serata – dichiara l’assessore all’Educazione e alla Sicurezza stradale, Fabio Prelati – rappresenta un momento importante di riflessione e di sensibilizzazione, soprattutto per i più giovani. Attraverso la musica e le testimonianze vogliamo ribadire l’importanza del rispetto delle regole e della tutela della vita sulle nostre strade”.

“Eventi come questo – afferma il Sindaco Francesco Aiello – uniscono cultura, musica e impegno civile. È fondamentale sostenere iniziative che mantengono viva l’attenzione sulla sicurezza stradale e che rendono omaggio a storie di grande forza e coraggio umano”.

La serata sarà dunque un momento di spettacolo ma anche di memoria, condivisione e impegno sociale, nel segno della musica e della solidarietà.