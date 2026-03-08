Il nuovo aumento dei carburanti sta mettendo in difficoltà automobilisti e famiglie, con rincari che riportano benzina e diesel ai livelli più alti degli ultimi anni. Le tensioni internazionali e la guerra in Iran hanno provocato un immediato rialzo delle quotazioni del petrolio, con effetti diretti sui listini italiani. Secondo i dati del Ministero delle Imprese, negli ultimi giorni la benzina in modalità self è aumentata di 9,2 centesimi, raggiungendo 1,76 euro al litro, mentre il gasolio ha registrato un incremento ancora più marcato: +18,9 centesimi, fino a 1,91 euro al litro.

Prezzi record e controlli della Guardia di Finanza

Sulle autostrade la situazione è ancora più pesante. In alcune stazioni il gasolio servito supera 2,5 euro al litro, un livello che non si vedeva da anni. Le associazioni dei consumatori parlano di prezzi “astronomici”, mentre la Guardia di Finanza ha intensificato i controlli lungo tutta la filiera per verificare eventuali speculazioni.

Il ministro delle Imprese, Adolfo Urso, ha spiegato che non risultano fenomeni speculativi diffusi, anche se una ventina di casi sono stati segnalati da Mister Prezzi e sono ora al vaglio delle Fiamme Gialle. L’attenzione si concentra soprattutto sui passaggi a monte della filiera, dove gli adeguamenti al rialzo dei listini delle compagnie petrolifere sono stati definiti “immediati e sensibili”, pur in assenza di una reale carenza di prodotto raffinato.

Le richieste delle associazioni dei consumatori

Le associazioni Adoc, Assoutenti e Federconsumatori chiedono interventi urgenti per evitare ulteriori ricadute su inflazione e spesa delle famiglie. Tra le proposte: sterilizzazione delle accise, rimodulazione dell’Iva e un taglio di almeno 20 centesimi al litro. Alcune organizzazioni suggeriscono anche un ritorno temporaneo a un regime di prezzi controllati.

Guida al risparmio: dove fare benzina in provincia di Ragusa

Con prezzi così elevati, trovare il distributore più conveniente diventa fondamentale. Per gli automobilisti della provincia di Ragusa esiste uno strumento semplice e gratuito: Komparing, un portale che confronta in tempo reale i prezzi dei carburanti.

Come usare Komparing in 7 passaggi

Accedi al sito 👉 https://www.komparing.com/it/stazioni-di-servizio/gasolio Seleziona la provincia di Ragusa Inserisci “Ragusa” nella barra di ricerca. Scegli il carburante Benzina, diesel, GPL o altro. Ordina per prezzo crescente In pochi secondi vedrai i distributori più economici. Controlla indirizzo e distanza Scegli il miglior compromesso tra costo e percorso. Verifica la data di aggiornamento Preferisci listini recenti. Salva i distributori preferiti Utile per chi percorre spesso le stesse strade.

Perché confrontare i prezzi conviene davvero

Anche una differenza di 5–7 centesimi al litro può generare risparmi significativi. Su un pieno da 50 litri si possono risparmiare diversi euro, che su base mensile diventano cifre importanti. In un periodo segnato da instabilità internazionale, strumenti come Komparing aiutano a evitare spese inutili e a scegliere sempre la stazione più conveniente.