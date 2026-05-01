Il Consiglio Comunale di Santa Croce Camerina ha approvato ieri sera, giovedì 30 aprile 2026, il regolamento per la rottamazione tributi Santa Croce Camerina. La misura consente ai cittadini di saldare i tributi locali scaduti fino al 31 marzo 2026 senza sanzioni né interessi, con possibilità di rateizzazione fino a 60 mesi. La delibera è passata all’unanimità dopo un emendamento condiviso che fissa a 50 euro l’importo minimo della rata.

Il provvedimento interessa tutti i tributi comunali gestiti dall’ente. Secondo quanto riportato dal sindaco Peppe Dimartino, “Un risultato che abbiamo fortemente voluto per tendere una mano a tutte le famiglie e ai cittadini che stanno attraversando un momento difficile.” La rottamazione tributi Santa Croce Camerina si applica esclusivamente ai carichi con scadenza fino al 31 marzo 2026.

Il regolamento recepisce la facoltà concessa ai Comuni dalla legge di bilancio dello Stato. L’emendamento approvato in aula ha esteso la dilazione massima a 60 rate mensili. Nessuna sanzione e nessun interesse saranno applicati alle somme dovute che rientreranno nella definizione agevolata.

Cosa prevede la rottamazione tributi Santa Croce Camerina

L’adesione permette di chiudere le pendenze su Imu, Tari, canone idrico e altri tributi locali. Il piano di rateizzazione parte da un minimo di 50 euro a rata e può arrivare a 5 anni. In base ai dati ufficiali del Comune, l’ufficio tributi pubblicherà modalità e tempi di adesione sul sito istituzionale e all’Albo Pretorio nei prossimi giorni.

Il sindaco Dimartino ha ringraziato il Consiglio Comunale “per l’approvazione e l’apporto dato in un clima di confronto costruttivo” e il dott. Bruno Busacca, responsabile del II Dipartimento, “per il prezioso lavoro svolto”. Come confermato da fonti comunali, l’obiettivo dichiarato è “aiutare i cittadini a mettersi in regola e ricostruire insieme un rapporto di fiducia tra cittadino e pubblica amministrazione.”

Differenza tra rottamazione nazionale e rottamazione comunale

La rottamazione nazionale, detta Rottamazione-quater, è stata introdotta dalla Legge 197/2022 e riguarda solo i carichi affidati ad Agenzia delle Entrate-Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022. Prevede lo stralcio di sanzioni, interessi di mora, interessi iscritti a ruolo e aggio, con pagamento in massimo 18 rate in 5 anni, secondo quanto riportato da Agenzia delle Entrate-Riscossione.

La rottamazione tributi del comune Santa Croce Camerina, approvata il 30 aprile 2026, nasce invece dalla facoltà concessa ai Comuni dalla legge di bilancio dello Stato e si applica ai tributi locali gestiti direttamente dall’ente, come Imu, Tari e canone idrico, con scadenza fino al 31 marzo 2026. In questo caso non è previsto il passaggio ad Agenzia Entrate-Riscossione: il Comune azzera sanzioni e interessi e consente la dilazione fino a 60 rate mensili con minimo 50 euro. Fonti: Agenzia delle Entrate-Riscossione, Dipartimento Finanze del MEF.